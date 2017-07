Kreis Rottweil Nitratwerte weit unter dem Grenzwert

Das Umweltbundesamt hat Anfang Juni in einer bundesweiten Pressemitteilung die Diskussion um Nitrat im Grundwasser oberhalb des zulässigen Grenzwerts von 50 Milligramm pro Liter sowie steigende Wasserpreise durch entsprechende Aufbereitung in einzelnen Gebieten ausgelöst. Die in vereinzelten Wassereinzugsgebieten Deutschlands vorgefundene Situation sei jedoch verallgemeinernd dargestellt worden, so eine Pressemitteilung des Landratsamts in Rottweil.

Wie sieht es im Landkreis Rottweil aus? Knapp 18 000 Hektar oder 23,3 Prozent der Landkreisfläche liegen in Wasserschutzgebieten. Nitrat-/Nitritproben werden in regelmäßigen Abständen im Boden sowie im Grund- und Trinkwasser entnommen. Der Grenzwert liegt deutschlandweit bei 50 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser. Im Landkreis Rottweil liegen die Nitratwerte im Grund- und im Trinkwasser weit unter dem Grenzwert (Nitratwerte im Trinkwasser reichen von 0,8 bis 31 Milligramm pro Liter, Nitritwerte unter 0,01 bis nicht nachweisbar).

Durch die bundesweit gültige Düngeverordnung sowie über die Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung in Baden-Württemberg bestehen für die Landwirte gesetzliche Regelungen, die dafür sorgen, dass der Dünger bei den Pflanzen ankommt und nicht im Grundwasser. Die Messergebnisse der jährlichen Kontrollen zeigen, "dass unsere Landwirte einen verantwortungsvollen Umgang mit Düngemitteln praktizieren", so die Information des Landratsamts.