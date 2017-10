Kreis Rottweil Müll wird wieder zuverlässig abgeholt

Im Landkreis Rottweil gibt es das Problem seit Monaten. Wie Mitte August berichtet, verwies damals der Entsorger Alba auf einen ungewöhnlich hohen Krankenstand, der zu der in der Ferienzeit ohnehin knapp gestrickten Personalsituation hinzukomme und so das Ärgernis in sehr spürbarer Weise deutlich mache.

Bruno Rees, Leiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft im Landratsamt Rottweil, nahm am Montag im Betriebsausschuss vor Kreisräten zu den Missständen kein Blatt vor den Mund, als der Sulzer Bürgermeister Gerd Hieber auf Klagen von Bürgerseite auch noch in den letzten Tagen verwies. Rees konnte zwar erklären, dass von Alba jetzt signalisiert worden sei, man könne ab sofort wieder den normalen Tourenplan gewährleisten, das hielt ihn aber nicht davon ab, deutliche Worte zur dringenden Forderung nach einer Entschärfung der Situation zu gebrauchen. Dass dazu auch Vertragsstrafen gehörten, verstehe sich von selbst. Dies betont auch Landrat Wolf-Rüdiger Michel. Sei der Missstand nicht binnen 24 Stunden behoben, greife pro voll gebliebenen Behältnis ein Strafobolus.

Landkreis versucht auch mit Vertragstrafen zur Ordnung zu rufen