Kreis Rottweil Lkw-Fahrer bei Unfall auf A 81 schwer verletzt

Gegen 18.30 Uhr übersah der Lkw-Fahrer das Ende eines Staus in Fahrtrichtung Stuttgart und fuhr wuchtig auf einen am Stauende stehenden Lkw auf. Die Fahrerkabine wurde hierdurch stark deformiert und der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Der Mann musste durch die Feuerwehr befreit werden und wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall im Abendverkehr kam es zu kilometerlangen Behinderungen. Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden, der von der Polizei auf ca. 80.000 Euro geschätzt wird.