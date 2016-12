Kreis Rottweil Junge Flüchtlinge besondere Aufgabe

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, kurz UMA (für Unbegleitete minderjährige Ausländer), sorgen oft für ganz besondere Herausforderungen. Für etwa 85 von ihnen sieht sich der Landkreis Rottweil derzeit in der Verantwortung.

Zur Betreuungssituation der aus Ländern wie Syrien, Äthiopien, Eritrea, Somalia oder Guinea stammenden Jugendlichen bis 18 Jahren standen Vertreter dreier bei dieser Arbeit im Rottweiler Kreisgebiet hauptsächlich engagierten Einrichtungen vor dem Jugendhilfe-Ausschuss des Kreistags Rede und Antwort.

So Martin Bantle von der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn, die insgesamt 42 UMA betreut, die in die Zuständigkeit des Landkreises Rottweil fallen, und dafür Plätze in den Einrichtungen Bruder-Innocenz-Haus Rottweil (zehn Plätze), Jugendwohngemeinschaft Rathausgasse in Rottweil (drei), Haus Aichhorn in Dornhan (acht) vorhält. Außerdem hat die Stiftung St. Franziskus UMAs in der Einrichtung der Behindertenhilfe in Schramberg-Heiligenbronn sowie im Kinder- und Familienzentrum Villingen-Schwenningen untergebracht.