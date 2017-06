Kreis Rottweil Jugendfeuerwehren haben viel Spaß

Die Kräfte wurden vor allem für den Samstag gebraucht. Da war nämlich die Lagerolympiade angesagt. Acht Stationen mit kniffligen feuerwehrtechnischen Aufgaben mussten mit Geschick, Muckis und Köpfchen absolviert werden. Die Stationen lagen auf jeweils zwei ausgeschilderten Wanderrouten. Nacheinander stapften die Teams optimistisch los. Einige freche Strolche aus Jugendwehren drehten an den Beschilderungen und führten so nachfolgende Gruppen in die Irre – aber zumindest auf Umwege. Eine Strecke führte über den Kuhberg, den Mattenweiher und den Gallenbach, die andere über den Pfarrberg, die Wanne und den Panoramaweg. Das Ziel für die Gruppen war die Essensstation am Kaltbrunner Feuerwehrhaus in Vortal. Ordentlich Kohldampf hatten nicht nur das Schlauchkegeln, das Knoten oder das Absägen einer Holzscheibe auf ein vorherbestimmtes Gewicht verursacht. Schriftlich galt es 25 knackige Fragen über den Ort Schenkenzell zu beantworten. Zurück im Camp klang der Abend harmonisch aus.

Am Sonntag stand ein "Schiffle-Wettbewerb" im Mittelpunkt. Die kleinen Boote waren am Abend zuvor gebastelt worden, um sie für die Fahrt den Fluss hinunter loszulassen. Sieger war bei dieser lustigen Aktion die Jugendwehr aus Hardt, gefolgt von Dornhan und Aistaig.

Bei der Lagerolympiade durfte sich Beffendorf 2 über den dritten Platz freuen. Die Mannschaft Schiltach musste nur dem Team Zimmern den Vortritt lassen, der sich als Sieger ordentlich feiern lassen konnte.