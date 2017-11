Kreis Rottweil Jamaika-Aus: Das sagen die Landtags- und Kommunalpolitiker

"Falls die Kanzlerin auf die Sozialdemokraten zugeht, liegt der Ball nun bei der SPD."

Plädieren Sie für eine Minderheitsregierung oder für Neuwahlen?

"Ob eine Minderheitenregierung tragfähige Lösungen erbringen kann, ist schwer abzuschätzen. Aber wichtiger als die Vermeidung von Neuwahlen ist eine stabile, handlungsfähige Regierung, die vier Jahre arbeiten kann."

Sonja Rajsp, Kreisvorsitzende der Grünen im KV Rottweil:

"Ich bin total fassungslos. Die Grünen sind mit ihrem 10-Punkte-Plan in die Sondierungen gestartet und haben bei jedem einzelnen Punkt große Abstriche gemacht. Bei 8,9% Wahlergebnis kann man nicht 100% durchdrücken, das ist klar, und dementsprechend groß war die grüne Kompromissbereitschaft.

Die FDP ist durch die Verhandlungen geschlingert, hat mal hier, mal da Forderungen aufgestellt und dabei teilweise sogar die CSU rechts überholt. Als Krönung" die Verhandlungen platzen zu lassen finde ich ziemlich verantwortungslos von der FDP-Sondierungsgruppe. Keine Vertrauensbasis" sagt Herr Lindner - ganz ehrlich: auch bei den grün-schwarzen Koalitionsverhandlungen letztes Jahr war die Vertrauensbasis bestimmt nicht die allerbeste, aber da muss man halt daran arbeiten!

Wie geht es weiter? Der Ball liegt jetzt bei Frau Merkel und Herrn Steinmeier, um nicht zu sagen sie haben ihn an den Kopf geworfen bekommen. Eine Minderheitsregierung stelle ich mir äußerst schwierig vor. Ich befürchte, das würde vier Jahre keine Entscheidungen in wichtigen Fragen und schon gar keine Reformen bedeuten. Sollten weder FDP noch SPD jetzt den Willen verspüren, ihre Arbeit zu machen, dann denke ich, dass Neuwahlen am wahrscheinlichsten sind. In der Woche nach der Wahl waren die Grünen in Umfragen bei 13%, und während der Sondierungen war die Mehrheit der Deutschen für mehr Klimaschutz, für Ausstieg aus der Kohle und für Familiennachzug bei auseinandergerissenen Flüchtlingsfamilien. Ich hoffe, diese Positionen sind im nächsten Wahlergebnis, sollte es je zu Neuwahlen kommen (was ich nicht hoffe), besser zu erkennen. Insgesamt kann ich nur sagen: Wählerwillen first, persönliche Befindlichkeiten second."