Kreis Rottweil Immer noch zu viele Motorradunfälle

Vielen Motorradfahrern mangele es zu Saisonbeginn an der Routine und das könne zur tödlichen Gefahr werden. Nicht nur Fahranfängern auf zwei Rädern sei dies geraten, sondern auch den erfahrenen Bikern. Wer sich wieder mit seinem Motorrad auf die Straße begibt, sollte sich langsam wieder herantasten, ein Gefühl für seine Maschine bekommen – und sich nach der langen Winterpause nicht selbst überschätzen, so der Ratschlag der Polizei. Auch sollte man sich auf die Straßenzustände im Frühling einstellen. Durch Frost entstandene Schäden an der Fahrbahndecke und teils durch emsige Landwirte verursachte Verunreinigungen auf den Straßen bergen ein hohes Risiko für die Biker.

Die Unfallstatistik des vergangenen Jahres 2016 deute an, dass der Appell an Motorradfahrer auch im vergangenen Jahr Wirkung zu zeigen schien: die Zahlen der Unfälle, in welche Motorradfahrer verwickelt waren, seien insgesamt rückläufig. Dennoch sei die Zahl der tödlich verunglückten Motorradfahrer im Jahr 2016 mit zwölf Getöteten für den Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen und den Landkreisen Tuttlingen, Freudenstadt, Rottweil, dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Zollernalbkreis "immer noch viel zu hoch" und stelle damit sogar den höchsten Wert in allen regionalen Polizeipräsidien des Landes Baden-Württemberg dar, betont die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Hauptunfallursachen seien wiederum nicht angepasste beziehungsweise überhöhte Geschwindigkeit sowie ungenügender Sicherheitsabstand. Ein gemeinsamer Ausflug mit Gleichgesinnten sei für viele ein Highlight, berge jedoch auch Risiken. Hier müsse insbesondere auf unerfahrenere Fahrer geachtet werden. "Versuchen Sie nicht um jeden Preis mit der Gruppe mitzuhalten. Fahren Sie ihr eigenes Tempo", rät die Polizei.

Nicht nur eine besonnene Fahrweise trage zu einer Unfallverhütung bei, auch der Zustand von Fahrer und Maschine sollten tadellos sein. Das Steuern eines Motorrads nehme den Körper und die Aufmerksamkeit in höherem Maße in Anspruch, als etwa beim Steuern eines Autos. Durch entsprechende Schutzkleidung mit Protektoren lässt sich ein Sturz eher verzeihen, als mit einer kurzen Hose. Eine Warnweste passe vielleicht nicht immer zu einem standesgemäßen Bikeroutfit, dennoch erhöhe sie die Sichtbarkeit enorm gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern.