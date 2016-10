Kreis Rottweil Horror-Clowns machen Region unsicher

Auch in Sulz war in der Nacht auf Samstag ein Gruselclown in Erscheinung getreten.

Ein weiterer Horror-Clown trat am Sonntagabend gegen 19 Uhr gegenüber mehreren elf- und zwölfjährigen Schülern in Oberndorf auf. Die zwei Mädchen und zwei Jungs hielten sich auf dem Spielplatz an der Turnhalle auf, dabei wurden sie von einem Clown beobachtet. Als sie sich wegen des kostümierten Mannes in Richtung Schule begaben, folgte ihnen der Unbekannte. Er soll nach Angeben der Kinder eine Holzlatte in einer Hand gehalten haben.

Während die vier die Polizei verständigten, war der junge Mann plötzlich verschwunden. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca, 1,80 Meter groß, er trug eine rote Perücke sowie eine rote Clownsnase. Bekleidet war der Mann mit einem weißen Hemd und einer weißen Hose mit mehreren Herzen drauf. Hinweise nimmt die Polizei in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/8101-0 entgegen.

Offenbar empfinden diese Leute eine besondere Genugtuung darin, Passanten zu erschrecken und zu verängstigen. Von Seiten der Ermittlungsbehörden wird diese aber keineswegs als harmloser Scherz angesehen. In den meisten Fällen erfüllen die Handlungen diese "Clowns" Straftatbestände - dies gilt besonders dann, wenn sie gezielt gegen Kinder gerichtet sind.

Auf facebook wurde am Sonntag die Gruppe "Horrorclowns in BW" gegründet. Sie versteht sich als Warngruppe, in der die Mitglieder Bilder posten und über Tatorte informieren können.

https://www.facebook.com/groups/326197751091568/?fref=ts