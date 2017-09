Kreis Rottweil Heckler&Koch: Gericht gibt Friedensaktivist recht

Er streitet geschickt für sich und seine Sache

Der Sozialarbeiter ist ein Mann, der geschickt für sich und die Sache des Friedens streitet: Auch mit dem Argument, dass das Rottweiler Landratsamt in der Pflicht sei, einen Brief von ihm an die Kreisräte im Kreis Rottweil hausintern zu verteilen, kam er teilweise bei den Richtern durch, obwohl es zunächst so aussah, als würde er hier scheitern. Theisen argumentierte, dass das Amt sein Recht auf eine Petition an das Kreisparlament ausgehebelt habe, als es sein Schreiben zunächst von der Staatsanwaltschaft prüfen ließ und ihm dann unverrichteter Dinge wieder zurückschickte. Da aber laut Gericht nicht alle Kreisräte auf der Internetseite der Behörde mit einer persönlichen Adresse verzeichnet seien, sei Theisens Argumentation zutreffend: Wie anders als über die Hauspost der Behörde solle er sonst ein Schreiben an alle Kreisräte absetzen können? Folglich sei die Behörde hier in der Pflicht gewesen.

Das Urteil über Theisens drei Klagen ist noch nicht rechtskräftig. Wegen der Bedeutung des Sachverhalts wurde die Berufung beim Verwaltungsgerichtshof des Landes in Mannheim zugelassen. Weder vom Landratsamt Rottweil noch von der Polizei Tuttlingen, die für den Polizeieinsatz gegen Theisen in Oberndorf verantwortlich war, war dazu am Mittwoch eine Stellungnahme üb er eine mögliche Entscheidung zu erhalten.

Eine Berufung sei aber kaum zu erwarten, meint Landesgeschäftsführer Roland Blach von der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG) in Stuttgart: Schließlich habe das Landratsamt sein Fehlverhalten im Gerichtssaal ja praktisch eingeräumt. Vor einer Woche hatte das Amtsgericht Oberndorf in der gleichen Sache einen Strafbefehl gegen Theisen fallen gelassen.