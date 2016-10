Kreis Rottweil Handwerksbetriebe schlagen Alarm

Wohin mit dem in Deutschland am häufigsten verwendeten Dämmstoff Polystyrol, landläufig Styropor genannt, wenn eine Sanierung ansteht? Handwerksbetriebe beklagen fehlende Entsorgungsmöglichkeiten für den seit 1. Oktober abfallrechtlich zum "gefährlichen Abfall" gehörenden Material. Zahlreiche Dachdecker-, Zimmerer-, Maler- und Lackierer- sowie Stuckateurbetriebe haben sich mit der Bitte um Unterstützung an die Handwerkskammer Konstanz gewandt.

Bürokratie gefährdet Aufträge, wettert die Handwerkskammer

"Die Betriebe stehen vor dem Dilemma, dass die Entsorgungspartner Polystyrol-Dämmstoffe nicht mehr annehmen", berichtet Peter Schürmann, bei der Handwerkskammer zuständig für die Umweltschutzberatung. Hintergrund sei die EU-Verordnung über persistente organische Schadstoffe (Verordnung Nr. 850/2004 – POP-Verordnung) in Verbindung mit der geänderten deutschen Abfallverzeichnisverordnung. Kurz: Polystyrol-Dämmstoffe, die das Flammschutzmittel Hexabromcyclododecan (HBCD) enthalten, gehören seit dem 1. Oktober abfallrechtlich zum "gefährlichen Abfall" und dürfen nicht mehr in Hausmüllverbrennungsanlagen verbrannt werden. HBCD wurde bis Ende 2014 als Flammschutzmittel in Polystyrol-Dämmstoffen eingesetzt.