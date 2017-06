Kreis Rottweil Großkontrolle von Polizei und Zoll: Zahlreiche Vergehen

An dem Einsatz, der in den Abendstunden des Mittwoch, 31. Mai, stattfand, waren Zöllner der beiden Hauptzollämter Singen und Ulm sowie Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Tuttlingen beteiligt. Zudem unterstützte das Technische Hilfswerk vor Ort die Aktion. 50 Einsatzkräfte waren an der Kontrollaktion beteiligt.

Es wurden insgesamt fünf Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt, bei denen Teleskopschlagstöcke, Einhandmesser sowie eine Schreckschusspistole ohne die erforderliche Waffenbesitzkarte gefunden worden sind.

Ferner wurden ein Verstoß gegen das Antidopinggesetz (Testosteronampullen) sowie vier weitere gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. In einem weiteren Fall wird dem Anfangsverdacht der Geldwäsche nachgegangen. Bei einem der kontrollierten Reisenden wurden 8300 gefälschte Zigaretten ohne Steuerzeichen aufgefunden. Ein weiterer Reisender hat ein Auto ohne Zollanmeldung über die Schweizer Grenze nach Deutschland geschmuggelt.