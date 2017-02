Kreis Rottweil Grippewelle schlägt im Kreis voll zu

Nächste Welle wird zur Fasnet erwartet

Einige Rottweiler Schulen sowie Hausarzt Schumacher bestätigen, dass die Grippewelle vor allem in den vergangenen zwei Wochen besonders "heftig" gewesen sei. Die nächste Welle erwarte Schumacher zur Fasnet, die dann bis Ostern anhalten werde. Besonders betroffen seien Menschen ab 60. Sie erkranken öfter, hätten stärkere und länger andauernde Symptome, erklärt auch das Gesundheitsamt. Außerdem werden sie häufiger stationär betreut, sagt Schmider von der Helios Klinik. Die Patienten befänden sich isoliert auf einer Station, damit wolle man einem Ausbreiten der Krankheit entgegenwirken. Besuchern werde aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr der Influenza-Krankheit geraten, die Räumlichkeiten mit einem Mundschutz zu betreten.

Aber auch in Kindergärten macht sich die Krankheit bemerkbar. Beate Maute vom Katholischen Kindergarten Himmelreich in Rottweil berichtet: "In diesem Jahr sind schon auffällig viele Kinder und Erzieher krank. Es ist so schlimm, dass die eigentlich sechs Gruppen zu vier Notgruppen zusammengeschlossen werden mussten." Wie Karin Schwarzwälder vom Johanniter-Kindergarten mitteilt, sei im Januar kein einziger Tag vergangen, an dem jede Gruppe komplett gewesen wäre. Notgruppen hätten allerdings noch nicht gebildet werden müssen.

Zum Impfen werde weiterhin geraten, da die Hochphase noch nicht erreicht sei, berichtet das Gesundheitsamt. Zehn bis 14 Tage brauche der Impfstoff, bis er wirke – gerade rechtzeitig zur Fasnetszeit.