Kreis Rottweil Gericht wertet Überfall als versuchten Mord

Kreis Rottweil - Trotz Erinnerungslücken des Täters: Eine Tötungsabsicht beim Überfall auf eine Tuttlinger Ladeninhaberin sieht die erste Schwurgerichtskammer am Landgericht Rottweil als erwiesen an. Sie hat den 37-jährigen Angeklagten am Montag wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub und gefährlicher Körperverletzung zu zehn Jahren Haft verurteilt. Zusätzlich hat der Familienvater mit drei weiteren Jahren Freiheitsstrafe wegen widerrufener Bewährungen zu rechnen.