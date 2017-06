Kreis Rottweil Gehört Gastronom zur Drogen-Mafia?

Vor einigen Tagen ist der Polizei gelungen, eine Gruppierung auffliegen zu lassen, die mit Drogen gehandelt und vor Gewalt nicht zurückgeschreckt haben soll. Die Mitglieder sollen in enger Beziehung zur italienischen Mafia stehen. 15 Beschuldigte im Alter zwischen 25 und 77 Jahren wurden festgenommen. Darunter soll sich auch Placido A. befinden, wie italienische Medien berichten. A. betreibt zwei Restaurants: eines in Rottweil, das andere in Schwenningen.

Die Gruppe wird der organisierten Drogenkriminalität und anderer schwerer Gewalttaten wie Raub, Erpressung und Mord verdächtigt. Nach monatelangen grenzüberschreitenden Ermittlungen schlugen die Polizisten am Mittwoch in der vergangenen Woche zu. Unter anderem im Schwarzwald-Baar-Kreis und in Rottweil gab es Durchsuchungen und Festnahmen.

Die Polizei in Tuttlingen wollte auf Anfrage die Festnahme weder dementieren noch bestätigen. Weitere Informationen soll es in der kommenden Woche geben. Die Staatsanwaltschaft Konstanz wird an die öffentlichkeit treten.