Kreis Rottweil Gäubahn: Neue Züge, bessere Verbindungen

Diese Woche – Zwangspause: Aber das ist kein Vergleich zu dem Tempo, das in dieser Woche auf der Strecke zwischen Singen und Stuttgart geboten wird. Aufgrund von Brückenbauarbeiten zwischen Bondorf und Herrenberg ist die Zugverbindung gekappt. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr ist die Strecke wegen Bauarbeiten unterbrochen. Busse kutschieren die Fahrgäste dieses Mal zwischen Eutingen im Gäu und Herrenberg hin und her. Der Zeitverlust beträgt bis zu eine Stunde. Pendler brauchen nicht darauf zu hoffen, einen Teil des Fahrpreises erstattet zu bekommen. Kulanzen würden nicht gewährt, heißt es in einer Antwort des Kundencenters.

Zwei neue Zugtypen: Nun denn, der Spuk hat am Sonntag, nach Abschluss der Bauarbeiten, ein Ende. Und zwei Wochen später soll ja dann vieles besser werden. Alle zwei Stunden sollen zwischen Stuttgart und Singen die neuen Intercity-2-Züge zum Einsatz mit Anschluss in Singen nach Zürich kommen. Die modernen Fahrzeuge, so die Bahn, ersetzten die bisherigen zweistündlichen RE-Züge Stuttgart–Singen und bedienten deswegen auch Zwischenhalte wie Herrenberg. Auch die Regionalbahnen werden durch die neue Baureihe Talent 2 (Hersteller ist Bombardier) ersetzt.

Die Preise: Auf Anfrage äußert die Bahn, dass auch in den IC-Zügen zwischen Stuttgart, Singen und Konstanz alle Nahverkehrstickets anerkannt würden. Leser des Schwarzwälder Boten haben in den vergangenen Tagen mehrfach Skepsis geäußert. Aber auch Nachverkehrsexperte Hartmut Jaißle bekräftigt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Nahverkehrsticket auf allen Verbindungen der Gäubahn gültig seien.

Das bedeutet wiederum: Für Pendler, die mit dem Fernverkehrsticket unterwegs sind, wird die Verbindung günstiger. Somit profitierten Nahverkehrskunden künftig von schnellen Verbindungen im Stundentakt zwischen Stuttgart und Singen. Fernverkehrskunden von günstigeren Preisen.

Sobald genügend Intercity 2-Züge mit Zulassung für das schweizerische Netz verfügbar seien, voraussichtlich sei dies ab Ende 2019 der Fall, führen diese dann stündlich umsteigefrei bis nach Zürich. Bis dahin würden durchgehende IC-Züge nach Zürich mit Wagen der SBB verkehren.

Und der zweigleisige Ausbau? Diese Frage bewegt auch den Interessenverband Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn. Er fragt sich, wie es nach der Aufnahme des Gäubahnausbaus in den Bundesverkehrswegeplan weitergeht. Die Dringlichkeit dieses Ausbaus habe sich nach der Sperrung der Rheintalstrecke bei Rastatt mit aller Deutlichkeit gezeigt. Darüber will der Verband in seiner Verbandsversammlung am 4. Dezember ebenso diskutieren wie über die betrieblichen Zwischenlösungen während der verschiedenen Bauphasen des Projekts S 21.