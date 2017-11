Kreis Rottweil Feuchtigkeit setzt Landgericht zu

Mit dem Arbeiten im Außenbereich will man – je nach Witterung – möglichst zum Jahresende fertig sein, dann geht es Innen weiter: In Sachen Sicherheit und Energetik gibt es in dem denkmalgeschützten Gebäude, das 1908 bis 1910 erbaut und zwischenzeitlich auch schon grundlegend saniert wurde, einiges zu tun.

Bereits in den nächsten Wochen wird am Eingang eine Sicherheitsschleuse installiert, die bei besonderen Prozessen zum Einsatz kommt. Im Innern kommt weitere Sicherheitstechnik hinzu. Und eine besonders gute Nachricht für Mitarbeiter und Besucher des Landgerichts: Die zugigen Fenster, die zum Teil noch mit Einfachverglasung versehen sind, werden energetisch auf Vordermann gebracht. Aus Gründen des Denkmalschutzes werden sie nicht etwa ausgetauscht, sondern laut Sommerfeld mit einer Vorsatzscheibe versehen.

Die Planung und Bauleitung vor Ort wurde an das Büro Löffler in Rottweil vergeben. Insgesamt ist die Maßnahme laut Friedrich Sommerfeld mit 770 000 Euro veranschlagt. Nach Abschluss der Arbeiten, die sich bis Ende 2018 erstrecken, sei das Landgerichtsgebäude dann wieder fit für die kommenden Jahre.