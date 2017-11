Kreis Rottweil Fensterbohrer-Prozess: Sieben Jahre Haft für Haupttäter

Kreis Rottweil - Als reuige Sünder gaben sich am Montag alle drei Angeklagten, als vor der Ersten Großen Strafkammer am Landgericht Rottweil im "Fensterbohrer"-Prozess das Urteil verkündet wurde. Zwei davon dürfen aufatmen. Für ein nach Auffassung von Staatsanwalt und Kammer in die kriminellen Machenschaften des Haupttäters "hineingerutschtes" Ehepaar gab es Bewährungsstrafen von 18 beziehungsweise acht Monaten Haft, obwohl der Ehemann auch schon so einiges auf dem Kerbholz hat. Nicht zuletzt eine intakt wirkende Familie und ein gutes Arbeitsverhältnis bewogen das Gericht dazu, den Mann weiter auf freiem Fuß an einer guten Zukunft "basteln" zu lassen.