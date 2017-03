Kreis Rottweil Einbruch übers Handy live verfolgt

Im Alter von 13 Jahren soll der Angeklagte mit "kiffen" begonnen, mit 14 dann zum ersten Mal LSD, Pilze und Amphetamine konsumiert haben. Mit Alkohol hingegen habe er nichts am Hut, ließ der 33-Jährige das Gericht wissen. Auch hinsichtlich seiner Psychose betonte der Angeklagte, er habe eigentlich oft Angst, etwas zu rauchen.

"Vor dem Einbruch hatte ich tagelang nichts gegessen, war schlaflos und hatte Entzugserscheinungen", berichtete der Angeklagte. Immer wieder habe er versucht, von den Drogen los zu kommen. Vier Jahre war er in einer Psychiatrie untergebracht. Drogenberatung, Therapien, Arbeitsamt – den Versuchen, das Leben in solidere Bahnen zu bringen, waren keine besonderen Erfolge beschieden.

Vier Tage vor dem Einbruch habe er sich selbst aus der Psychiatrie entlassen, sagte der 33-Jährige vor Gericht. Laut eigener Aussage hatte er seine gesamten materiellen Güter gegen Opiate getauscht. Daraufhin habe er über Google Earth das abgelegenste Haus in der Umgebung gesucht. Über ein geöffnetes Fenster sei es ihm möglich gewesen, eine danebenliegende Terrassentür zu öffnen und sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Zwei Spielekonsolen, mehrere Spiele, Uhren aus dem Schlafzimmer, eine Schmuckschachtel, ein Handy und eine Schreckschusswaffe sowie einen Goldbarren verstaute er unter anderem in seinem Rucksack. Als in diesen nichts mehr hineinpasste, entwendete er dem Besitzer einen weiteren Rucksack. Mit beiden Behältnissen verließ er das Haus, gefilmt von Überwachungskameras, so dass der Besitzer und dessen Verlobte eher zufällig den Einbruch per Handy live mitverfolgen konnten. Mit dem Hinweis einer Nachbarin zum gestohlenen Rucksack fiel es dem von der Arbeit herbeigeeilten Eigentümer relativ leicht, den Täter zu stellen. Der Täter zeigte sich auch bei der Polizei kooperativ. Er wollte eigentlich "nur etwas zu essen", erzählt ein Kriminalbeamter, der zum Tatort gerufen wurde. Der Wohnungsbesitzer hatte alle geklauten Sachen umgehend zurückerhalten.

Nach Abgang aus Psychiatrie läuft gar nichts mehr rund

Für das Vergehen müsse der Angeklagte eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten erhalten, kündigte die Richterin an. Die Staatsanwaltschaft plädierte auf ein Jahr Freiheitsstrafe mit dreijähriger Bewährung. Das Urteil lautete "wegen der hohen Beute" schließlich auf eine Freiheitsstrafe von acht Monaten mit dreijähriger Bewährungszeit. Zu Gunsten des Angeklagten seien die Einsicht und die Sucht-Situation zu werten gewesen. Der Pflichtverteidiger hatte zuvor mit dem Stichwort "Mundraub" ein noch milderes Urteil ins Gespräch gebracht. Es sei ein nichttypischer Angeklagter, der sich auch gewählt ausdrücken könne und den die blanke Not zu der Tat animiert habe.