Kreis Rottweil Einbrecher-Bande vor dem Landgericht

Wie es in den Opfern innen aussieht, wie sie damit klarkommen, dass hier jemand Wildfremdes nachts eindringt, während sie sich in Sicherheit wiegen und schlafen, das kann niemand sagen. Es soll aber bei der Verhandlung, die der umsichtige Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer leitet, zur Sprache kommen.

Der Hauptbeschuldigte, der 52 Jahre alte Mann, ist kein unbeschriebenes Blatt. Münzer rechnet ihm vor, bereits ein Drittel seines Lebens im Gefängnis verbracht zu haben. Insgesamt 18 Jahre, wegen ähnlicher Delikte wie diesen. Zuletzt sind es knapp fünf Jahre in der Schweiz, und, nachdem er wenige Monate auf freiem Fuß ist, zu Hause in Kroatien heiratet und mit seiner Frau ein Kind zeugt, noch einmal vier Jahre in Österreich. Was ihm zugute gehalten werden kann: Er habe niemals Gewalt angewendet, sondern sei geflüchtet, wenn die Bewohner ihn erwischt hätten.

Warum er immer wieder rückfällig werde, das, so will es Tomislav C. vor Gericht darstellen, sei ihm selbst ein Rätsel. "Ich wollte gerne eine Therapie machen, doch ich habe keine bekommen", äußert der Mann. Er hätte jemanden gebraucht, der sich damit auskenne, der ihm sagen könne, warum so etwas immer wieder passiere. Ob er meint, dass er krank sei?, fragt Münzer.

Er konfrontiert den Angeklagten mit der Frage, ob er denn schon einmal daran gedacht habe, was die Opfer durchmachten, wie sie mit diesem Geschehen klarkämen? Münzer zitiert aus einem Urteil gegen den Angeklagten aus dem Jahr 2010. Darin wird beschrieben, wie die zwölfjährige Tochter einer Familie, in deren Haus Tomislav C. eingebrochen war, seit dem Einbruch nicht mehr schlafen könne.

Die Opfer werden in dieser Verhandlung gehört. Sie werden als Zeugen aussagen. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 11. Oktober anberaumt. Beginn im Sitzungssaal 201 ist um 9 Uhr.