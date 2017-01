Kreis Rottweil Druck machen bei Talumfahrung und Gäubahn

Nach Teufels Worten will die CDU auch 2017 Akzente setzen, so schon mal mit dem Neujahrsempfang am 17. Februar mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt.

Der Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Rainer Hezel, hob in seinem Bericht über die Arbeit im Kreistag vor allem die Straßenbaumaßnahmen sowie die weiteren Investitionen in die Beruflichen Schulen im Kreis hervor. Dank und Anerkennung gab’s auch für den seit eineinhalb Jahren amtierenden Schatzmeister Marcus Zybarth, der seit Beginn seiner Amtszeit damit beschäftigt ist, den Haushalt der Kreis-CDU auf Konsolidierungskurs zu halten beziehungsweise zu bringen. Schließlich beschrieb der frühere Landtagsabgeordnete und Ehrenbürger der Stadt Schramberg, Hans-Jochem Steim, faszinierende Familien-, Industrie- und Stadtgeschichte. Von den Anfängen in der Oberndorfer Straße bis zum heutigen weltweit tätigen Unternehmen.