Kreis Rottweil Drei Schwerverletzte bei Unfall auf B 462

Die Straßen waren durch Blitzeis am gestrigen Morgen spiegelglatt. Wie Polizeisprecher Michael Aschenbrenner bestätigte, gab es im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen, der mehrere Landkreise, unter anderem Rottweil umfasst, am Sonntagmorgen auf vereisten Straßen innerhalb weniger Stunden zu mehr als 70 Unfällen.

Während es bei den meisten Karambolagen lediglich Blechschaden zu beklagen gab, ereigneten sich auch einige schwere Unfälle, beispielsweise im Zollernalbkreis, wo im Bereich Winterlingen ein 49-jähriger Mann mit seinem VW-Bus gegen einen Baum prallte. Er und seine 51-jährige Ehefrau wurden dabei schwer verletzt. Die Gesamtschadensbilanz im Dienstbereich des Präsidiums dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Während in den Kreisen Zollernalb und Tuttlingen die gefährliche Glätte manches Auto von der Straße brachte, kam der Kreis Rottweil laut Aschenbrenner mit knapp zehn Unfällen sogar etwas glimpflicher davon.

Aber rutschig war es allemal auf den Straßen im Kreis Rottweil. So mancher Autofahrer wurde von den glatten Straßen, besonders den Nebenstraße eiskalt erwischt.

So meldeten die Autofahrer gefährliche Glätte auf der Höhe beispielsweise in Waldmössingen oder im Tal in Schiltach-Lehengericht. Die Polizei war bis in den Nachmittag hinein mit den Folgen der Eisglätte beschäftigt.