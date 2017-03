Kreis Rottweil CDU: Carmen Jäger auf Platz 24

Kreis Rottweil - Die CDU Südbaden geht laut Pressemitteilung selbstbewusst in die Bundestagswahl im September dieses Jahres: Bei der Bezirksvertreterversammlung in Löffingen skizzierten Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Unionsfraktionsvorsitzender Volker Kauder die Unterschiede zur politischen Konkurrenz: während die SPD sich zum dritten Mal an ihrer eigenen Vergangenheit abarbeite, ziele das Programm von CDU und CSU darauf hin, in der nächsten Legislaturperiode die großen Herausforderungen mutig und entschlossen anzugehen.