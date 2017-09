Kreis Rottweil Bundestagswahl: Jamaika-Koalition steht vor hohen Hürden

Schumacher betont die große Verantwortung der Protagonisten, die sich für die Verwirklichung eines gesunden Jamaika-Modells einsetzen sollen. Nicht ganz verstanden habe er, dass sich die SPD so schnell aus der Verantwortung verabschiedet habe. Mit Schwarz-gelb habe er vielleicht etwas besser leben können, sinniert der Rottweiler Allgemeinmediziner. Nun müsse im Trio versucht werden, mit starker Sachpolitik und dabei dem Einbringen der jeweiligen Stärken die wichtigen Dinge voranzubringen.

Hat die Kanzlerin Vampirqualitäten?

Die Kandidatin der Grünen für die vergangenen Landtagswahl, Sonja Rajsp, sagt, sie würde sich sehr freuen, wenn die Grünen in Regierungsverantwortung dazu beitragen dürften, dass es in Deutschland in den nächsten vier Jahren wieder vorangeht – "noch einmal GroKo fände ich furchtbar". Jamaika sei eine Herausforderung und werde viel Willen zu Kompromissen erfordern, von allen Seiten. Die Grünen hätten zehn Punkte definiert, darunter Klimaschutz, ein stabiles Europa, Integration zum Erfolg führen, Landwirtschaft nachhaltig machen, diese müssten sich im Koalitionsvertrag wiederfinden. Der größter Wunsch Rajsps ist, dass das Verkehrsministerium in Verantwortung der Grünen kommt.

"Wenn man in die Koalition geht, muss man klare Kante zeigen", meint hingegen Grünen-Politiker Hubert Nowack, der für die Bundestagswahl kandidiert hat. Dabei werde es sicherlich schwierig, "mit einem Partner im Boot, der die eigenen Standpunkte nicht vertritt", zielt Nowack auf die FDP ab. Dann rudert er zurück: "Es handelt sich schon um zwei konträre Partner, aber vielleicht ist das ganz gut." Positiv stimme ihn jedenfalls, dass den Grünen auch auf Bundesebene mehr Gewicht verliehen werde.

Frank Sucker, Grünen-Urgestein aus Rottweil, äußert nachenklich: Eine Jamaika-Runde sei für alle beteiligten Kleineren heikel. "Man kennt die Vampirqualitäten der Kanzlerin. Als wagemutiger Typ bin ich aber fürs Wagnis", so der stellvertretende Sprecher des Ortsverbands Rottweil-Zimmern. In den Koalitionsvertrag gehöre aber eine unmissverständliche grüne Handschrift. Wichtig sei, die Unterschiede zwischen notwendigen Kompromissen und grüner Parteimeinung weiter offen benennen zu können. "Und ich wünsche mir kompetente grüne Minister mit Charisma und keine langweiligen Funktionäre", so Sucker.

Wolfgang Lehrke, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Kreistag Rottweil, sieht die Diskrepanzen weniger zwischen Grün und Gelb begründet, er äugt eher kritisch in Richtung CSU. "Es wird sehr schwierig werden", sagt der Kreisrat und führt dann doch das klassisch grüne Thema Ökologie als möglichen Konfliktpunkt in einer Jamaika-Koalition an.

"Ob man Ökologie und Ökonomie so gut verbinden kann, wie wir es uns wünschen ist fraglich", bezweifelt auch Gerhard Aden, Fraktionsvorsitzender der FDP im Kreistag. Zweifel hegt er auch ganz allgemein an der Koalitionsbildung: "Ich glaube die Regierung kommt für die FDP zu früh." Mit Blick auf ein mögliches Jamaika-Bündnis ergänzt Aden pragmatisch: "Es ist ja die einzige Möglichkeit. Und wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden." Angela Merkel jedenfalls sei in seinen Augen eine "Kanzlerin auf Abruf".

Derweil scheint sich die SPD dem Wahlergebnis zu fügen und sich wieder auf die Oppositionsarbeit konzentrieren zu wollen. "Eine Fortsetzung der GroKo kommt nicht in Frage", bekräftigt Winfried Hecht, Kreisrat der SPD-Fraktion. "Die SPD hat für ihre gute Arbeit viel bezahlt", bedauert er. Und auch wenn das Wahlergebnis kaum andere Koalitionen ermögliche, glaubt Hecht, dass ein Jamaika-Zusammenschluss schwierig werden könnte.