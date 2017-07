Kreis Rottweil Bundestagswahl: Alte und neue Gesichter

Zwar sind die Kandidaten für Rottweil-Tuttlingen noch nicht offiziell von der Wahlkreisleitung bestätigt. Wer zur 19. Wahl zum Deutschen Bundestag antreten wird, ist aber kein Geheimnis mehr: Für die CDU geht zum achten Mal Volker Kauder ins Rennen. Der 67-Jährige ist seit 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2005 Vorsitzender der Unionsfraktion. Kauder ist bisher stets als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen in den Bundestag eingezogen. Der Jurist wurde im September 2016 in Wellendingen mit 90,7 Prozent der 188 abgegebenen Stimmen von seiner Partei nominiert. Kauder ist außerdem Ehrenmitglied in der CSU.

Für die SPD kandidiert Georg Sattler. Der 52-Jährige setzte sich am 14. Januar in Trossingen gegen einen weiteren Kandidaten durch. Am 11. Februar folgte dann die Wahl zum Kreisvorsitzenden der SPD in Wurmlingen. Der gelernte Mechaniker ist vor 25 Jahren als Jungsozialist in die Partei eingetreten. Inzwischen ist er in der zweiten Legislaturperiode Gemeinderat in Wurmlingen und seit 2014 im Kreistag Tuttlingen vertreten. Sattler arbeitet als technischer Angestellter, wenn er nicht gerade ehrenamtlich als Arbeitsrichter in Villingen-Schweninngen oder als Prüfer der Industrie- und Handelskammer für Werkzeugmechaniker tätig ist.

Hubert Nowack vertritt die Grünen bei der Bundestagswahl. Der selbstständige Zimmermeister stammt aus Rottweil und ist 55 Jahre alt. Der Obermeister der Zimmerer-Innung Rottweil ist der Partei 2010 beigetreten. Er ist Mitbegründer des Grünen-Ortsverbands in Rottweil-Zimmern. Seit 2014 ist er als Fraktionssprecher der Grünen im Stadtrat und im Kreistag Rottweil tätig. Nowack war an der Gründung mehrerer Organisationen in Rottweil beteiligt, darunter die Interessengemeinschaft Team Gewerbepark Neckartal und der Verein zur Rettung des Kapuzinerklosters. Der 55-Jährige wurde am 21. September in Deißlingen mit 29 von 31 Stimmen zum Bundestagskandidaten nominiert.