Kreis Rottweil Berufsschulzentrum: Hat Architekt bei den Kosten gelogen?

Mit den Umbauten und Erweiterungen der Zentren Rottweil und Schramberg schultert der Landkreis derzeit ein Investitionsprogramm von satten gut 17 Millionen Euro (Rottweil 12,21 Millionen Euro laut Kostenberechnung vom 7. März 2017; Schramberg 4,92 Millionen Euro laut Kostenberechnung vom 2. März 2017). Doch nun gibt es, wie bereits am 10. Oktober berichtet, die Gefahr, dass das zur Verfügung gestellte Füllhorn deutlich überstrapaziert werden könnte, was die Neuerungen in Rottweil betrifft.

Zunächst war von einer nicht nachvollziehbaren Kostenexplosion von einer Million die Rede. Mittlerweile sind es etwa 840.000 Euro, zu denen vom Architekturbüro "vielmo" Begründungen verlangt werden. Am Freitag, 27. Oktober, sollen die Stuttgarter Planer vor der Kreisverwaltung und Kreisräten offenbaren, wieso sie die Kostenentwicklung lange als problemlos darstellten, um dann vor kurzem plötzlich zu vermelden, dass man von einem angeblich grünen in einen ziemlich roten Bereich gewechselt ist.

Da fordere man jetzt absolute Transparenz mit hieb- und stichfesten Antworten, sagt Kreisdezernent Gerald Kramer. "Die Architekten haben bewusst oder unbewusst gelogen", gibt es für Kreisrat Thomas Engeser nichts zu beschönigen. So könne man das Gremium nicht an der Nase herumführen, sagt der FWV-Fraktionssprecher und trifft damit am Montag wohl auch die Empfindungen der meisten anderen im Verwaltungsausschuss des Kreistags vertretenen Ratskollegen.