Kreis Rottweil B 14: Baustellen liegen im Zeitplan

Etwas weiter nordwestlich auf der Brücke bei Bühlingen wurde am Donnerstag das letzte Material verbaut. Eine Firma aus Kaiserslautern hat den alten Belag abgefräst und in zwei Lagen einen DSK-Dünnschichtasphalt in Kaltbauweise eingebaut. Er ist nur ein bis zwei Zentimeter stark und schon nach kurzer Zeit wieder befahrbar. Für eine Erhaltungsmaßnahme wie diese sei das "die wirtschaftlich beste Lösung", so Martin Osieja. Am heutigen Freitag laufen noch Markierungsarbeiten, am Abend soll dieser kleine Abschnitt dann wieder für den Verkehr freigegeben werden. "Wenigstens eine kleine Erleichterung für die Autofahrer", freut sich auch der Straßenbauamtsleiter.