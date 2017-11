Kreis Rottweil Angriff auf Joggerin: Wie stark war Drogenrausch?

Am dritten Verhandlungstag im Prozess zu der schrecklichen Tat an jenem Sonntag eine Stunde vor Mittag wird von mehreren Zeugen zu dem wegen versuchten Mordes Angeklagten das Gesicht eines liebenswerten Mitmenschen gezeichnet. Insbesondere dem Vorgesetzten des in einer Schiltacher Firma mit weltweitem Renommee in der Qualitätssicherung beschäftigt gewesenen Täters kommt kein schlechtes Wort über die Lippen. Ruhig, zuverlässig, kompetent und jederzeit sehr hilfsbereit sei er gewesen. Ein Zugpferd in der Abteilung. So wird der mittelgroße junge Mann als ein absolut untadeliger Leistungsträger an seinem Arbeitsplatz beschrieben.

Ruhig und aufmerksam, irgendwie auch sehr in sich gekehrt, registriert der Angeklagte mit bleichem Gesicht alles ohne sichtliche Reaktionen. Die gleiche Mimik zeigt er auch zuvor, als ein längeres Video über die Tatrekonstruktion gezeigt wird, für das der Beschuldigte nochmals in die Täterrolle schlüpfen musste.

Als dann später die Mitglieder seiner Schiltacher Clique nach und nach in den Zeugenstand gerufen werden, wird von diesen ebenfalls das Bild eines prima Kumpels gezeichnet, von dessen Tat man völlig geschockt gewesen sei. So etwas habe man dem Freund niemals zugetraut. Auch als einfühlsam und sensibel wird der Täter von dieser Seite beschrieben.