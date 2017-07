Kreis Rottweil A 81: Staugefahr zum Abschluss der Baustelle

Kreis Rottweil - Knapp zwei Monate haben die Bauarbeiten auf der Autobahn 81 bei Oberndorf gedauert. Nun sind die Arbeiten an einer Betonplatte, die gegen ein Absinken der Straße schützen soll, vollendet. Die vorübergehende Verkehrsführung wird deshalb in den nächsten Tagen wieder zurückgebaut. So ist der Verkehr seit Mitte Mai mit allen vier Fahrstreifen auf der Fahrbahn Richtung Bodensee. Es gilt Tempo 80.