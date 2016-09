Kreis Rottweil A 81: Schlichemtalbrücke muss saniert werden

Die Baustelle für die Regenwasserbehandlungsanlage unter der Schlichemtalbrücke an der A 81 zwischen Oberndorf und Rottweil startet am 12. September im Vorgriff. Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg plant, in der zweiten Jahreshälfte 2017 die Schlichemtalbrücke A 81 zwischen Oberndorf und Rottweil instand zu setzen. Zuvor erhält die Brücke jedoch eine Regenwasserbehandlungsanlage direkt unter dem Bauwerk.

Die Vorarbeiten dazu starten am Montag, 12. September, weswegen die Baustelle und die Verkehrssicherung eingerichtet wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Grund: Das Abwasser der Brücke und des angrenzenden Autobahnabschnitts wird bislang direkt – ohne jegliche Behandlung – in die Schlichem eingeleitet. Wegen der starken stofflichen Belastung und der Sensibilität des Gewässers sowie der des Grundwassers soll das anfallende Abwasser in Zukunft entsprechend behandelt werden.

Aufgrund der Topographie und des Längsgefälles der Schlichemtalbrücke können die erforderlichen Anlagenteile für die Regenwasserbehandlung nur im Bereich des südlichen Brückenwiderlagers errichtet werden. Die Sedimentation und Ölrückhaltung soll dabei über eine Rohrsedimentationsanlage (Sedi-Pipe XL-plus) erfolgen, die unterhalb der Brücke gebaut werden soll. Die erforderliche zweite Behandlungsstufe soll in einem Retentionsbodenfilter erfolgen.