Kreis Rottweil 13,5 Millionen für Berufsschulzentrum?

Ein Großprojekt, viele Beteiligte, viele Kostenstellen. Und irgendwann ein böses Erwachen? Oder vielleicht doch nicht? 12,7 Millionen Euro wurden für das Rottweiler Vorhaben vor Baubeginn veranschlagt. Bei vielleicht etwa 13,5 Millionen Euro könnte sich die Schlussabrechnung bewegen. Das wäre dann eine Kostensteigerung von sechs bis sieben Prozent. Bei einem Bauprogramm, das sich bei der Umsetzung stark mit den Altbau-Gegebenheiten auseinandersetzen muss, nicht unbedingt eine überraschende Größenordnung.

Gut ist es natürlich, wenn ein solcher Kostenerhöhungsbedarf wohlbegründet daherkommt, beziehungsweise die dahinterstehenden Protagonisten schlüssige Erklärungen zur Hand haben. Das war bis Montag nicht unbedingt so: Zur Modernisierung des Berufsschulzentrums wartete der Planer vor fünf Wochen, wie berichtet, vor Kreisräten mit einer zweifelhaften Zwischenrechnung auf. Die Empörung hatte sich auch bei einer weiteren Sitzung 14 Tage später noch nicht gelegt. Jetzt konnte von Architektenseite aber Transparenz geschaffen werden, die einigermaßen zufriedenstellt.

Als nämlich Dorothee Kurz, die kaufmännische Leiterin des Architektenbüros vielmo, am Montag vor dem Sozial-, Kultur- und Schulausschuss des Kreistags mit prägnanten Erklärungen den Sachverhalt erläuterte, war schnell Land in Sicht zu einer positiven mentalen Verarbeitung der nach oben gezonten Kostengröße. Soll heißen: Bis auf einen strittigen Betrag von 24 000 Euro wird der im Moment erfasste Endkostenstand von 13,056 Millionen Euro als "i. O." abgehakt. Auch bei noch nicht genehmigten Nachträgen in Höhe von knapp 230 000 Euro deutet sich an, dass dafür grünes Licht gegeben werden sollte. Des weiteren bewegen sich noch die als vorsorglich anzusehenden Posten "Prognose für weitere Nachträge" und "Risikokosten" in der Kosten-Pipeline. Kurz spricht deshalb von einem "worst case" von 13,76 Millionen Euro.