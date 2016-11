Kreis Freudenstadt Zwei Tunnel-Projekte hochgestuft

Kreis Freudenstadt/Berlin - Doppelten Grund zur Freude haben die Bürger in Freudenstadt, wie die beiden Bundestagsabgeordneten Saskia Esken (SPD) und Hans-Joachim Fuchtel (CDU) in einer gemeinsamen Presseinformation mitteilen: Es sei nicht nur gelungen, das Tunnelprojekt B 462 Richtung Baiersbronn in den "Vordringlichen Bedarf" des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) aufzustufen, sondern "in allerletzter Sekunde" habe man in Berlin für eine faustdicke Überraschung gesorgt: Auch der Tunnelabzweig Richtung Kniebis (B 28) sei jetzt als "Weiterer Bedarf mit Planungsrecht" aufgenommen. Den offiziellen Beschluss dazu fassen die Mitglieder des Bundestags laut Esken und Fuchtel am Freitag in Berlin.