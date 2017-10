Kreis Freudenstadt Zugausfälle im Regionalverkehr der Bahn

Zwischen Hochdorf und Freudenstadt Hauptbahnhof fallen alle Züge ab 19.50 Uhr bis Betriebsschluss aus, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Die Züge werden durch Busse ersetzt. Die Busse halten in Hochdorf, Horb-Heiligenfeld, Dornstetten und Freudenstadt jeweils am Bahnhof, in Bittelbronn am Bahnübergang, in Schopfloch in der Dornstetter Straße und in Grüntal-Wittlensweiler in Grüntal Schachenäcker.

Grund für die Fahrplanänderungen sind Arbeiten der Deutschen Bahn an der Strecke. Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich. Die Deutsche Bahn empfiehlt, sich online über aktuelle Verbindungen zu informieren.