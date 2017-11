Kreis Freudenstadt Wird an Grundschulen der Mangel verwaltet?

"500 von 1500 Stellen in Baden-Württemberg sind nicht besetzt" – gleich zu Beginn des Gesprächs machte Ricarda Kaiser, Vorsitzende der Landesfachgruppe "Grundschule" der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), klar, wie gravierend der Lehrermangel an Grundschulen in der Region ist. Da hatten Bernhard Baumstark, Vorsitzender der GEW Rastatt/Baden Baden, und Karoline Dettling, Vorsitzende der GEW Calw-Freudenstadt, nur noch ein zustimmendes Nicken hinzuzufügen.

Als Referentin für aktuelle Themen in den Grundschulen ist Kaiser derzeit im ganzen Land unterwegs. Am Vormittag hatte sie noch einen Vortrag für Referendare in Freudenstadt gehalten, am Abend ging es weiter nach Offenburg. Vor allem im ländlichen Raum sei der Lehrkräftemangel an Grundschulen spürbar, betont Kaiser. Andere Regionen hingegen seien immer gut besetzt. Wenn Lehrkräfte sich versetzen lassen wollten, hätten sie zwar Vorrang vor Neueinstellungen – sich aus ohnehin schon unbeliebten Gebieten versetzen zu lassen, sei aber schwierig.

Auch die Region rund um Freudenstadt sei ein "Mangelgebiet". Niemand wolle aus Stuttgart oder Karlsruhe dorthin pendeln. Auch der Fremdsprachenunterricht an den Grundschulen macht der Gewerkschaft derzeit zu schaffen. In den Klassenstufen 1 und 2 sollen ab dem kommenden Schuljahr keine Fremdsprachen mehr unterrichtet werden. Die Stunden sollen stattdessen für Förderung in den Fächern Deutsch und Mathematik genutzt werden. "Förderunterricht kann man bei Lehrermangel auch leichter mal ausfallen lassen", meint Kaiser, "bei Fremdsprachenunterricht geht das nicht so einfach." Ein kluger Schachzug des Kultusministeriums scheint das also zu sein. Weitere Probleme bezüglich der Schulstunden seien, dass Inklusionsschülern nur halbtags Stunden mit Sonderpädagogen zugewiesen würden – trotz der Ganztagsbetreuung an den meisten Schulen – und dass Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, irgendwie beschäftigt werden müssten. "Die Ressourcen stimmen einfach nicht", ist auch Baumstark überzeugt. Die Aufzählung weiterer Nachteile, die Grundschullehrer haben, folgte Schlag auf Schlag. Die Bezahlung sei niedrig – der Leiter einer Grundschule erhalte zum Beispiel nur 180 Euro für die zusätzliche Arbeit – und kleinen Grundschulen würden teilweise sogar Angestellte im Sekretariat oder Hausmeister fehlen. Um den Lehrermangel auszugleichen, würden oft auch Kräfte ohne Lehramtsstudium befristet eingestellt. Diese sogenannten "Nichterfüller" erhielten allerdings kein Gehalt für die Schulferien. Die drei Gewerkschaftsmitglieder sind sich einig, dass dies nicht die Regel sein darf.