Kreis Freudenstadt Weniger Hartz IV-Empfänger im Kreis

"Sehr wichtig" war Bornhauser die Statistik der Hartz-IV-Zahlungen, da diese besonders "aussagekräftig" sei. So sei der Bevölkerungsanteil der Personen in von Hartz IV abhängigen Bedarfsgemeinschaften im Kreis Freudenstadt mit 3,2 Prozent "gravierend niedriger" als in der restlichen Bundesrepublik (7,7 Prozent), aber auch noch geringer als im Landesdurchschnitt (4,3 Prozent). "Das ist schon ein deutliches Signal im Hinblick auf Armut", so Bornhauser. Die Arbeitslosenquote liegt insgesamt mit 3,5 Prozent knapp unter der im Südwesten (3,6 Prozent) und deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt (5,8 Prozent).

Die Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen wie Schulbedarf und Lernförderung sind indes gestiegen, was Bornhauser "eher positiv" bewertet, da "man mehr Kinder in diese Programme reinbekommt". Die Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind um fast 200 000 Euro auf mehr als 4,2 Millionen Euro gestiegen.

Mehr Wohngeld für weniger Menschen

Dass die Zahl betroffener Menschen aber gesunken ist, erklärt Bornhauser mit der "Wohngeldreform", mit der die Einkommensgrenze gestiegen ist: "So haben weniger Leute Anspruch auf mehr Geld." Die Ausgaben pro Einwohner für stationäre Hilfe zur Pflege fallen im Kreis Freudenstadt mit unter 25 Euro relativ niedrig aus. Bornhauser führt dies auf das Angebot "überproportional vieler privater Pflegeeinrichtungen" zurück, die "nicht besonders teuer" seien.

Am Ende seiner Präsentation kam Bornhauser auf den Europäischen Sozialfonds zu sprechen. Das Instrument der Europäischen Union soll die Beschäftigung und soziale Integration von Bürgern fördern. Im Jahr 2015 erhielt der Kreis Freudenstadt fast 169 000 Euro aus dem Fonds, 2016 waren es mehr als 175 000 Euro und für 2017 und 2018 sind jeweils rund 174 000 Euro vorgesehen. Bornhauser hält die Idee allgemein zwar für eine "gute Sache". Mit Blick auf die bürokratischen Schritte zur Ermittlung der Beträge bedeute "das Herunterbrechen von Europa auf den Landkreis aber erheblichen Verwaltungsaufwand".