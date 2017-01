Kreis Freudenstadt Vogelgrippe: Geflügel muss eingesperrt leben

Nur zwei Tierhalter im Landkreis sind von der Stallpflicht befreit. Ein Nandu-Halter darf die Laufvögel aus Tierschutzgründen nicht einsperren. Seltene Schwäne eines weiteren Züchters dürfen ebenfalls mit amtlichem Okay raus aus dem Stall.

Seit Einführung der Stallpflicht Mitte November sind beim Veterinäramt gut zehn Fälle bekanntgeworden, in denen sich Geflügelhalter nicht an die Vorschriften hielten. "Wir sind dann hingefahren und haben sie belehrt", sagt Hensler. Die Halter seien einsichtig gewesen.

Die Profis halten sich alle an die Regeln des Veterinäramtes, ist Landwirt Stefan Schäfer aus Horb-Betra überzeugt. Erfreulich sei es nicht, dass er seine 250 Hühner nicht unter freiem Himmel laufen lassen darf. Sie leben in einem Hühnermobil, das er jetzt an einem Schuppen geparkt hat, wo der Tagesfreilauf der Hühner überdacht und vogelsicher ist. Er brauche etwas mehr Futter für sie. Für ihn und seine Tiere sei die Stallpflicht aber nicht von großem Nachteil. Schäfer ist ebenfalls überzeugt, dass sie über Ende Januar hinaus verlängert wird.

Die Vorsitzende des Horber Kleintierzuchtvereins Silke Wüstholz sagt zum Thema Stallpflicht: "Die Gänse leiden sehr darunter. Grünfutter fehlt – das grasen in den Neckarauen. Es sind reine Weidegänse." Wenn Schnee liegt tauchten sie normalerweise nach Algen vom Neckarboden, erzählt Wüstholz. Diesen Winter müssen sie sich laut Wüstholz mit einem Eimer Wasser begnügen. Wegen des Bewegungsmangels müsse sie aufpassen, dass die Tiere nicht verfetten. Auch die Pfauen, Hühner, Perlhühner und Kraniche litten unter der Stallpflicht. Weil ihnen das Gras fehlt, bekommen sie zusätzlich Salat, Obst und Gemüse.

Infiziertes Wild- oder Hausgeflügel wurde im Landkreis bisher nicht gefunden. Dennoch appelliert der Leiter des Veterinäramtes an Hausgeflügelhalter, keine anderen Geflügelbestände zu besuchen, separate Schuhe im Geflügelstall anzuziehen oder Straßenschuhe vor Betreten zu desinfizieren. Das gelte auch für Kleinstgeflügelhalter und habe das Ziel, dass zum Beispiel kein infizierter Kot von Wildgeflügel, der an Schuhsohlen hängen könnte, in den Stall getragen wird.