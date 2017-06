Kreis Freudenstadt Viele Sorgenkinder im Landkreis

Dies geht aus dem Jahresbericht hervor, den die Amtsleiterin Charlotte Orzschig in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vorstellte. Wenngleich der Bericht vor allem Daten und Zahlen enthält, legt er doch den Schluss nahe, dass es hinter vielen Wohnungstüren im Landkreis Kummer und Sorgen gibt.

172 Kinder waren von der Scheidung ihrer Eltern betroffen, 6,4 Prozent der 20 000 Kinder und Jugendliche im Kreis sind auf Sozialleistungen wie Harz IV angewiesen. 233 Familien nahmen Hilfe der Interdisziplinären Frühförderstelle in Anspruch, weil ihre Kinder heilpädagogische oder therapeutische Unterstützung brauchen. 321 Familien mit insgesamt 724 Kindern suchten die Familienberatung auf; es sei in 86 Prozent der Fälle gelungen, eine Lösung zu finden.

139 werdende Eltern besuchten einen der 25 Kurse, um sich auf die neue Rolle vorzubereiten. Dennoch gebe es eine "allgemeine Erziehungsunsicherheit", die sich in 570 Beratungsfällen ausdrückt, und 165 Fälle von Scheidungskindern, wo es unter anderem darum ging, Umgangsregeln zu finden. Neun Familien brauchten Hilfe in Notsituationen, zwei überforderte junge Mütter wurden stationär in Hilfseinrichtungen übergeben. Soziale Gruppenarbeit mit sozial- oder heilpädagogischer Betreuung bietet der Kreis bei Lern- und Entwicklungsstörungen oder Krisen in der Pubertät an. Sie wird an Schulen geleistet. Sozialpädagogen suchten aber auch 168 Familien mit zusammen 372 Kindern zu Hause auf, weil sie ihre Probleme nicht mehr lösen konnten. Es seien vor allem kinderreiche Familien, darunter auch Flüchtlinge. "Hier steigen die Fallzahlen jedes Jahr", sagte Orzschig.