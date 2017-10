Kreis Freudenstadt Tausende Haushalte von Stromausfall betroffen

Kreis Freudenstadt/Kreis Rottweil - Plötzlich war’s finster im Schwarzwald: Einen flächendeckenden Stromausfall, der tausende von Haushalten in zwei Landkreisen betraf, gab es am Mittwoch. Auslöser war ein so genannter Erdschluss an einem Strommast in Wittendorf, sagte Christian Schebetka, Marketingleiter der Stadtwerke Freudenstadt.