Kreis Freudenstadt Spießrutenlauf für einen Schwerbehinderten

Unverständlich: Im Jahr 2005 – direkt nach der Krebs-OP – bekam Sitter eine Schwerbehinderung in der Höhe von 100 Prozent bescheinigt. Damals gab es die Gehbeschwerden allerdings noch nicht in dieser Weise. Jetzt – im Rahmen der Antragstellung für den Parkausweis – gab es einen erneuten Check. Diesmal wurde der Grad der Schwerbehinderung auf 70 Prozent abgesenkt. Und damit liegt keine "außergewöhnliche Gehbehinderung" (aG) vor, mit der Sitter einen Schwerbehindertenparkausweis bekommt. Die läge bei 80 Prozent.

Begründung: Der "Grad der Behinderung" wurde für einen bestimmten Zeitraum höher bewertet als es dem "Umfang der rein organischen Funktionsbeeinträchtigung" entspricht. Und: "Der Zeitraum der Heilungsbewährung ist inzwischen abgelaufen". Was heißt dieses Bürokratendeutsch im Klartext? Sitter: "Das heißt: Weil der Prostatakrebs inzwischen offenbar zur Ruhe gekommen ist, wird das Risiko der Neuerkrankung nicht mehr in die Einschätzung des Behindertengrads einbezogen. Besser laufen kann ich deshalb nicht."

Sitter hat sich an Landrat Klaus-Michael Rückert persönlich gewandt. Letzterer schreibt: "In rechtlicher Hinsicht kann der von Ihnen angefochtene Bescheid aus unserer Sicht nicht abgeändert werden, da die vom Gesetzgeber festgelegten Voraussetzungen für das Merkzeichen ›außergewöhnliche Behinderung‹ bei Ihnen nicht gegeben sind." Der Landrat schreibt weiter: "Ich bin genau wie Sie, Herr Sitter, der Meinung, dass die gesetzliche Voraussetzungen nicht sehr glücklich formuliert sind. Es gibt, meinen Erkundigungen zufolge, Bundesländer, welche auch für Personen, die die Anforderungen für das Merkzeichen ›aG‹ nicht erfüllen, aber die Anforderungen nur ganz knapp verfehlen, einen Parkausweis mit einem entsprechenden Vermerk ausstellen. Bayern zum Beispiel stellt in derartigen Fällen einen blauen Parkausweis aus mit dem Vermerk ›nur BY‹, also nur Bayern, aus. Ausnahmegenehmigungen wie diese werden in Baden-Württemberg bislang leider nicht erteilt."

Stimmt das wirklich? Ja, bestätigt Marion Gehlert, Sprecherin des bayerischen Staatsministeriums: "Es gibt in Bayern für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen drei verschiedene Parkausweise. Davon ist der dunkelblaue Parkausweis (BY; sogenanntes Bayern-aG) als bayerische Sonderregelung nur in Bayern gültig.

Das Bayern-aG existiert seit 1999. Ende 2016 gab es 22 879 Berechtigte mit Bayern-aG. Der dunkelblaue Parkausweis berechtigt insbesondere zum Benutzen der Behindertenparkplätze und zum Parken im eingeschränkten Halteverbot mit Parkscheibe für drei Stunden in Bayern." Und diesen blauen Parkausweis gibt es für alle Bayerinnen und Bayern, die 70 Prozent Schwerbehinderung haben. Wie Sitter.

In Baden-Württemberg gibt es das nicht. Das bestätigt Edgar Neumann, Sprecher des zuständigen Landesverkehrsministeriums von Winfried Hermann: "Der Gesetzgeber hat bewusst enge Grenzen hinsichtlich des berechtigen Personenkreises zur Benutzung von Behindertenparkplätzen gezogen, da solche Parkvergünstigungen vom Grundsatz der Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen abweichen und jede Ausweitung des Kreises der Berechtigten sich nachteilig auf den zu schützenden Personenkreis auswirken würde.

Das liegt vor allem daran, dass innerstädtische Parkflächen nicht beliebig vermehrt werden können und die Anzahl der verfügbaren sogenannten Behindertenparkplätze insbesondere in zentraler Lage oder in der Nähe von öffentlichen Einrichtungen im öffentlichen Straßenraum in der Regel knapp ist. Der zum Parken auf Behindertenparkplätzen berechtigte Personenkreis kann nur durch Rechtsänderung auf Bundesebene erweitert werden."

Für Erhart Sitter ist das ungerecht. Er sagt: "Wo sind wir hier in Deutschland? Du kommst zur Tür rein und kannst kaum laufen, aber einen Parkausweis für Behinderte gibt es aufgrund der Paragrafen-Reiterei nicht. Ich finde, hier sollte die Politik, die ja gerne von Gerechtigkeitslücken spricht, endlich mal eingreifen. Es kann nicht sein, dass die Bürokratie mehr zählt als die Menschlichkeit."

Sitter jedenfalls will jetzt vor das Sozialgericht ziehen: "Ich werde Klage einreichen. Und ich hoffe, dass meine Klage dazu führt, dass sich hier endlich etwas ändert."

Jetzt schaltet sich auch der FDP-Landtagsabgeordnete Timm Kern ein. Er sagt: "Es ist nicht einzusehen, warum in Bayern ein anderes Recht gilt als in Baden-Württemberg. Ich werde mich sofort um den Fall kümmern."