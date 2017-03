Kreis Freudenstadt "Schrecken von Nordstetten" verhagelt Bilanz

Laut Polizeidirektion Tuttlingen – neben vier anderen Landkreisen auch für Freudenstadt zuständig – weise die Region "weiterhin die geringste Kriminalitätsbelastung" in Baden-Württemberg auf. Besonders erfreulich für den Landkreis: Die Fallzahlen in Freudenstadt nahmen zwar um 0,6 Prozent auf 4383 registrierte Straftaten leicht zu. Allerdings gibt es hier die geringste Zahl überhaupt und mit 64,9 Prozent gleichzeitig die höchste Aufklärungsquote im Zuständigkeitsgebiet der Polizeidirektion Tuttlingen.

Mehr Taten auf der Straße

Deutlich zugenommen hat die so genannte Straßenkriminalität im Kreis. In diese Kategorie fallen etwa Taschendiebstähle, Autoaufbrüche und Randale. Das Plus beträgt hier 18,6 Prozent auf insgesamt 817 Fälle. Das liegt an einer Besonderheit: Der "Schrecken von Nordstetten", der viele Autos zerkratzt hatte, hat die hier die Bilanz verhagelt. "Der Rückgang im Bereich Straßenkriminalität wäre stärker als 0,1 Prozent gewesen, wenn da nicht ein Anstieg von 18,6 Prozent in Freudenstadt zu verzeichnen gewesen wäre", so Polizeipräsident Gerhard Regele. Dennoch liegt der Kreis hier auf dem vorletzten Platz im positiven Sinne, hinter Rottweil. Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden fast doppelt so viele Taten registriert.