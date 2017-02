Kreis Freudenstadt Sammelbecken für Neonazis der Region

Horber Bürgern fiel am Samstag vor dem jüdischen Betsaal in Horb vier junge Männer auf. Und tatsächlich, es waren Neonazis, die für "Der III. Weg" Aufkleber an Laternenmasten und andere Orte klebten. Nicht zum ersten Mal kam es in Horb zu dieser nicht genehmigten Klebeaktion. Nach einer ersten Klebeaktion im Oktober war dies der vierte Vorfall, bei dem Neonazis rund um den Jüdischen Betsaal auffällig wurden. Auch ein Flugblatt der rechtsextremistischen Partei wurde bereits am 1. November in die Briefkästen des Hauses Jüdischer Betsaal gesteckt.

Blieben die "illegalen Kleber" bisher unbekannt und konnten auch nicht auf frischer Tat ertappt werden, so war das am Samstag das erste Mal anders. Die Polizei fing die Gruppe ab: Allerdings versteckten sich zwei der vier jungen Männer in Hauseingängen. Die Polizei nahm laut Pressestelle die Personalien auf und verwarnte die beiden vernommenen Männer. Ein Fall von Sachbeschädigung liege allerdings nicht vor, weil man die Aufkleber ja wieder abmachen könne, so der Polizei-Pressesprecher. Beide Männer seien keine Auswärtigen gewesen. Sie stammen aus dem Landkreis Freudenstadt.

Und tatsächlich ist in den letzten Wochen und Monaten eine vermehrte Aktivität des "III. Wegs" im gesamten Kreis Freudenstadt zu erkennen – nicht nur mit Aufkleber-Aktionen. Bei Bürgerversammlungen zu Flüchtlingsunterkünften in Horb-Dettingen oder Freudenstadt-Wittlensweiler versuchten sie, Stimmung gegen Flüchtlinge und die Unterbringung zu machen – allerdings erfolglos und mit Gegenwehr von Bürgern der Ortschaften.