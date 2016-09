Kreis Freudenstadt Polizei kontrolliert Schulwege

Viele Kinder würden sich jetzt erstmals selbstständig im Straßenverkehr bewegen. Auf dem Schulweg seien sie deshalb auf die Rücksicht der anderen Verkehrsteilnehmer angewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Mädchen und Buben seien speziellen Risiken ausgesetzt: Ihr Hauptaugenmerk gelte nicht dem Verkehr und den damit verbundenen Gefahren. So müssen alle anderen Verkehrsteilnehmer umso vorsichtiger sein. Aber auch die Eltern könnten einiges tun, um ihre Schützlinge vor Gefahren zu bewahren (Siehe Infokasten).

Die Polizei schenke in den kommenden Wochen Schulwegen erhöhte Aufmerksamkeit. Zum Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer kündigt das Polizeipräsidium Tuttlingen verstärkte Kontrollen an und fordert Fahrer zu besonderer Umsicht auf. Hingegen werde Fehlverhalten "konsequent geahndet". Die Beamten messen auch die Geschwindigkeit im Bereich der Schulwege. Teuer werde aber nicht nur Raserei, sondern auch Verstöße gegen Park- oder Haltverbote. Auf empfindliche Strafen müssen sich auch Autofahrer einstellen, die um Schulen, Kindergärten und an Zebrastreifen mit dem Handy am Ohr erwischt werden. Im Übrigen kontrolliert die Polizei, ob die Fahrräder der Kinder und Schulbusse technisch in Ordnung sind. Im Auge haben sie außerdem, ob Kinder im Auto richtig gesichert sind. Dazu zählen angelegter Sicherheitsgurt und altersgerechter Kindersitz. Sie seien "die beste Lebensversicherung", wenn Kinder gefahren werden, auch auf kurzen Wegen. Für Kinder, die älter als zwölf Jahre oder größer als 1,50 Meter sind, reicht der Sicherheitsgurt.

Für Kinder, die mit dem Rad fahren, sei der Helm ein wichtiger Schutz. Es gibt keine Helmpflicht, deshalb appellieren die Polizisten an die Mädchen und Buben, dass es wichtig ist, sich selbst vor Kopfverletzungen bei Unfällen zu schützen. Ferner setzt die Polizei auf Radfahrausbildung und will beobachten, wie sich die Kinder in Bussen und Bahnen verhalten.