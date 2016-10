Kreis Freudenstadt Perspektive für junge Flüchtlinge

Dem Antrag auf Einrichtung dieser Klasse stimmte der Verwaltungs- und Sozialausschuss des Kreistags gestern einstimmig zu. Das Kürzel VABO steht für "Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen".

Wie am Samstag berichtet, gibt es bereits mehrere solcher "Flüchtlingsklassen" an Schulen im Landkreis, auch an der ESS. Aufgrund der "Dringlichkeit" seien sie vom Regierungspräsidium Karlsruhe "kurzfristig eingerichtet" worden, teilt das Landratsamt mit. Den dafür notwendigen Beschluss holte der Ausschuss gestern nach, ohne jegliche Diskussion. Vor der Abstimmung hatte Landrat Klaus Michael Rückert auf die Bedeutung der Klassen hingewiesen. Nachdem die Zahl der Neuankömmlinge zurückgehe, sei nun die Integration der Flüchtlinge "großes Thema". Rückert wünschte Schulleiter Armin Wüstner und der Projektlehrerin Heike Karrer, die zur Sitzung im Landratsamt gekommen waren, "viel Erfolg bei dieser sehr, sehr wichtigen Aufgabe".

Landrat: Wichtige Aufgabe