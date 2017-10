Kreis Freudenstadt Obergrenze im Nationalpark Schwarzwald?

Zurück zum Besucherstrom: Einer der größten Attraktionen für Besucher ist der Lotharpfad, der Erlebnis- und Lehrpfad am Schliffkopf, gleich an der B 500.

Rund 90 000 Besucher werden hier im Jahr gezählt, so Rüede. "Der Lotharpfad wird gut angenommen." Dabei ist die Erfassung der Besucher höchst kompliziert, erklärt der Experte. Geradezu detektivisch gehen die Zähler vor: Sogar Wärmesensoren werden an einigen Wegen eingesetzt. Doch was ist ein Mensch, was ein Tier, was damit erfasst wird? Zusätzlich sollen mehrere mobile und fixe Zählschranken an den Wegen helfen – und dennoch seien die Angaben über Besucherzahlen eher vage. Schließlich gibt es kein offizielles Eingangstor zum Nationalpark, mit Ticket und Eintrittspreisen. Das wolle aber auch niemand, heißt es in Baiersbronn.

Nur ein Viertel der Besucher von auswärts

Weitere Ergebnisse der Wissenschaftlicher: Die große Mehrheit der Baden-Württemberger begrüßt die Einrichtung des Nationalparks. Was durchaus auch überraschend ist, meint Susanne Berzborn, denn schließlich habe es zur Einführung "durchaus auch Kritik gegeben". Und ganz allgemein: Über 90 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen "Natur sehr am Herzen liegt".

Übrigens: 75 Prozent der baden-württembergischen Besucher kommen aus Nachbargemeinden des Nationalparks. Was aber auch bedeutet: Lediglich ein Viertel der Besucher haben sich von weiter her auf den Weg gemacht. Spricht das für eine große Popularität des Nationalparks? Eines dürfte feststehen: Eine Einführung einer Besucher-Obergrenze dürfte noch in sehr weiter Ferne liegen.