Kreis Freudenstadt Nationalpark: Besucherzentrum erst 2019 fertig

Bestätigt sieht sich Waldenspuhl auch in der Überzeugung, dass sich der Borkenkäfer nicht weiter als die bisher angenommenen 500 Meter um die Nationalparkgrenzen verbreitet, auch nicht durch Windunterstützung. Der Käfer meide eher windiges Wetter. Dies hätten neuere Forschungen sowie die eigenen Untersuchungen mit fluoreszierender Farbe im Außenlabor in Schönmünzach gezeigt.

Waldenspuhl stellte den Politikern den Nationalpark Schwarzwald vor. Neben vielen anderen Projekten wie Wegekonzept, Verkehrskonzept, Tourismuskonzept, Jahresprogramm, Kooperationen mit Schulen und Kindergärten, Forschung und vieles mehr erstelle derzeit die Nationalpark-Verwaltung den Nationalparkplan als Grundlage der künftigen Arbeit. Dazu hätten bereits drei Bürger-Workshops und 21 Veranstaltungen mit Gemeinden stattgefunden, erläuterte der Nationalpark-Chef.

Im Terminplan des Nationalparks Schwarzwald gibt es einige Verzögerungen. So könne mit dem Bau des Besucherzentrums auf dem Ruhestein zwar eventuell noch in diesem Herbst begonnen werden, die Fertigstellung jedoch rutsche vom Spätjahr 2018 sicherlich ins Frühjahr 2019, so Thomas Waldenspuhl.

Lotharpfad heute weitgehend überwuchert

Das kleinere Besucherzentrum in Herrenwies (Kreis Rastatt) werde vermutlich 2018 bezogen. Unsicher sei noch das Bauvorhaben im ehemaligen Hotel Alexanderschanze in Kniebis als "Brennpunkt im Süden". Dort sei ein Besucherzentrum und/oder eine Rangerstation geplant in Zusammenarbeit mit dem dort entstehenden Wildtierpark Alexanderschanze. Dieser solle später in den Nationalpark integriert werden. Weitere Rangerstationen seien in Allerheiligen, in Obertal-Buhlbach und – bereits begonnen – in Tonbach auf Baiersbronner Gemarkung vorgesehen, erläuterte Waldenspuhl weiter. Das geplante Gebäude für die Nationalpark-Verwaltung im Anschluss an das frühere Gebäude des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord auf dem Ruhestein werde vermutlich noch vor dem Besucherzentrum bezogen werden können.

Bei einem Gang über den Lotharpfad überraschte Thomas Waldenspuhl mit der Überlegung, wie lange dieser Pfad wohl noch gehalten werden solle, da "kaum mehr etwas zu sehen ist". In der Tat hat die Natur gut 16 Jahre nach dem Orkan Lothar das einstige "Mikadospiel" von umgestürzten und übereinander liegenden Bäumen inzwischen weitgehend überwuchert. Der Lotharpfad ist dennoch nach wie vor eine der meist besuchtesten Anlaufstellen im Nationalpark Schwarzwald.