Kreis Freudenstadt Ministerin besucht regionale Unternehmen

Gespräche sind der aus Balingen (Zollernalbkreis) stammenden Hoffmeister-Kraut auf ihrer Reise in den Landkreis am wichtigsten. Sie will etwas über die Arbeit von Unternehmern, Verbandsvertretern und Politikern erfahren, statt in Konferenzsälen zu sitzen. Wohlweislich hat sie flache Schuhe angezogen, in denen sie im weiteren Verlauf des Tages durch die Produktionshallen der regionalen Unternehmensgrößen geführt wird.

Einen Tag im Monat nimmt sich die Ministerin Zeit, einen Landkreis in Baden-Württemberg zu bereisen. Nach dem Rems-Murr-Kreis im Februar ist nun der Kreis Freudenstadt dran. Sie wolle sich nicht nur in dem Kosmos "Stuttgart, Freiburg, Heidelberg" bewegen, beteuert Hoffmeister-Kraut. "Die Wirtschaft ist in der Fläche ganz stark."

Sie hat in Horb 2011 die Gartenschau besucht und fährt mit ihrer Familie öfter zu Freunden in den Schwarzwald, wie sie erzählt. Ausgesucht werden die Firmen, die sie besucht, nach ihrer Größe, Auszeichnungen oder nach ihrer Fortschrittlichkeit auf einem Gebiet. In Waldachtal-Tumlingen besucht sie den Dübelexperten Fischer, den Verpackungsspezialisten Koch Pac-Systeme in Pfalzgrafenweiler, den Maschinenbauer Arburg in Loßburg und das Hotel Lauterbad in Freudenstadt.