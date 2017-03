Kreis Freudenstadt Mahnwache gegen Tiere im Zirkus Manuel Weisheit

Der Zirkus gastiert von Freitag an bis Sonntag, 26. März, in Horb. Kommende Woche dann in Freudenstadt (wir berichteten). Nun hat die Tierschutzallianz bei der Stadt Horb eine Mahnwache angemeldet, das teilen sie in einer Stellungnahme mit. Die Mahnwache sei laut Angaben der Aktivisten von der Stadt auch bereits genehmigt worden.

Vor allem die sibirischen Tiger sind es, die für erhitzte Gemüter sorgen, denn das sogenannte Wildtierverbot sei zwar laut Stadt Horb und Zirkus nicht von der Kommune zu regeln, die Tierschutzallianz sieht das jedoch anders. "Dies wurde bereits mehrfach in über 75 deutschen Städten wiederlegt. In Deutschland haben diese Städte selbst gehandelt und Unternehmen mit Wildtieren den Auftritt auf öffentlichen Grund untersagt." Deshalb schreibt der Landesvorsitzende der Tierschutzallianz, Thomas Mosmann: "Wir fordern auch von der Stadt Horb endlich, wie in anderen Städten schon längst geschehen, ein kommunales Verbot von Zirkusunternehmen mit Wildtierdressuren."

Auch auf unserer Facebook-Seite "Schwarzwälder Bote Horb" melden sich Kritiker zu Wort. Unter anderem das "Aktionsbündnis – Tiere gehören nicht zum Zirkus". Sie erklären, dass die kommunalen Wildtierverbote nicht von einzelnen Urteilen betroffen seien, in denen in einigen Fällen für den Zirkus entschieden wurde.