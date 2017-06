Kreis Freudenstadt Kreißsaal bleibt nachts geschlossen

Und das soll bis Ende des Monats auch so bleiben. Mehrere Erkrankungen und eine Schwangerschaft unter den Hebammen zwinge die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF) zu diesem Schritt, heißt es in einer Pressemitteilung. Trotz intensiver Bemühungen sei es "nicht gelungen, einen genehmigungsfähigen Dienstplan zu organisieren".

Betroffen ist der Zeitraum zwischen 22 Uhr am Abend und 6 Uhr am Morgen. Steht in dieser Zeit eine Geburt an, werden die Patientinnen in ein anderes Krankenhaus verlegt. Etwa nach Rottweil, Calw oder Herrenberg, erklärt KLF-Geschäftsführer Ralf Heimbach. Und betont: "Wir haben keine medizinische Unterversorgung." Es gebe genügend Krankenhäuser in der Region.

Verlegt werden sollen Schwangere aber nur dann, wenn es sich um eine normale Geburt handelt. Die ärztliche Notfallversorgung sei selbstredend auch nachts "uneingeschränkt sichergestellt", erklärt die KLF. Man bedauere die Einschränkung des Angebots und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für werdende Eltern sehr.