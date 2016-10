Kreis Freudenstadt Kinder trauern auf ihre Weise

Frau Schmidt, wie erklärt man Kindern, was der Tod ist?

Das kommt auf das jeweilige Alter an. Wichtig ist, dass die Antworten altersgerecht sind, außerdem klar, offen und ehrlich. Man darf Kinder nicht anlügen, sie merken das sofort. Das verunsichert sie. Außerdem sollte man auch nicht sagen: "Der Opa ist eingeschlafen." Das geht gar nicht. Denn wer schläft, steht ja am nächsten Morgen wieder auf. So was kann Ängste auslösen mit dem Ergebnis, dass Kinder dann nicht mehr ins Bett gehen wollen, wenn sie schließlich nicht mehr wissen, ob sie am nächsten Morgen überhaupt noch sind. Man sollte den Kindern außerdem nie mehr erklären, als sie von sich aus fragen. Denn Kinder fragen immer so viel, wie sie verdauen können. Das ist tatsächlich so.

Können Kinder mit dem Thema umgehen?