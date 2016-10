Kreis Freudenstadt - Am Samstagmorgen waren an sieben Orten im Landkreis Freudenstadt 1300 Einsatzkräfte ehrenamtlich tätig. Rund 200 Fahrzeuge waren an den Übungsorten verteilt. Als Einsatzszenarien wurden Hochwasser und ein Verkehrsunfall mit Ammoniak-Ausstoß und Ölaustritt in der Erzgrube angenommen.