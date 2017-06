Kreis Freudenstadt Industriewoche: Nur ein Unternehmen öffnet die Tür

Warum nicht mehr Unternehmen das Angebot annehmen, sich einer interessierten Öffentlichkeit vorzustellen? Hepperle hat eine Erklärung: Das Wirtschaftsministerium und Südwestmetall hätten für sein Gefühl spät über die Aktion informiert. "Viele Firmen hatten ihre Pläne fürs laufende Jahr schon fertig."

Der Sprecher der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald, Michael Hasch, versucht die magere Teilnahme aus dem Landkreis Freudenstadt an der baden-württembergweiten Industriewoche ebenfalls zu erklären. Große Unternehmen stellten sich durchaus der Öffentlichkeit vor, und das schon lange mit eigenen Großveranstaltungen.

Von Verschlossenheit der Unternehmen könne keine Rede sein – "da kommt dann die halbe Stadt zu Besuch", so Hasch. Bedarf für eine zusätzliche Industriewoche gab es womöglich nicht. Hinzu kommt: Einige Unternehmen beteiligen sich in der Industriewoche schon als Aussteller an einem sogenannten Zukunftsforum, einer zweitägigen Veranstaltung in Pforzheim. Allerdings wendet sich dieses Zukunftsforum nicht an die Öffentlichkeit, sondern vor allem an Entscheider aus den Unternehmen, wie Hasch erklärte.

Diese Veranstaltung mit dem Titel "Zukunftsforum 2030 – Der Mensch in der smart World" findet am 21. und 22. Juni im Congress-Centrum Pforzheim statt. Es geht um die Auswirkungen der voranschreitenden Digitalisierung. Welche Rolle spielt der Mensch in einer zunehmend autonom agierenden Welt?, lautet eine der Fragen, auf die es beim Zukunftsforum laut IHK Antworten geben wird.

Gemeinsames Entwickeln von Strategien und konkreten Ideen

Tagesschausprecher Jan Hofer moderiert die Veranstaltung, zu der die IHK internationale Experten, Entscheider und Vordenker aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik erwartet.

Das Ziel des Forums sei die gemeinsame Entwicklung von Visionen, Strategien und konkreten Ideen, mit denen es Unternehmen gelingt, sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. In einer kleinen Ausstellung zeigen 20 Unternehmen und Start-Ups ihre Visionen für das Jahr 2030.

Höhepunkt ist nach Angaben der IHK die abendliche Gala am Mittwoch, 21. Juni, im Gasometer Pforzheim. Hauptredner des Zukunftsforums sind unter anderem Kay Mantzel von Microsoft Deutschland und Richard David Precht, Philosoph und Publizist.

Weitere Informationen: www.industriewoche-bw.de und www.zukunftsforum2030.de